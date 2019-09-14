Работнику сотового оператора инкриминируется нарушение тайны

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении главного специалиста по клиентскому сервису направления оперативного обслуживания клиентов ПАО «Вымпел-Коммуникации». Как говорят знакомые с ситуацией источники, ему инкриминируется ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, совершенное с использованием служебного положения). По версии следствия, злоумышленник незаконно копировал сведения о телефонных переговорах клиентов, установочные данные владельцев номеров оператора связи, а также пароли доступа к их личным кабинетам. После этого он передавал их неустановленным лицам через Telegram. Максимальная санкция, предусмотренная ч. 2 ст. 138 УК РФ,— до четырех лет лишения свободы.