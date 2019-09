Рок-певец и композитор Эдди Мани скончался в возрасте 70 лет

Американский рок-певец и композитор Эдди Мани умер в возрасте 70 лет, в Лос-Анджелесе, сообщило издание Variety со ссылкой на близких артиста. В августе 2019 года музыканту диагностировали рак пищевода 4 стадии.

«Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом»,— говорится в сообщении представителя певца.

Наиболее известными песнями Эдди Мани стали «Baby Hold On», «Two Tickets to Paradise» «Take Me Home Tonight», «Walk on Water». В общей сложности, певец, чья карьера началась в конце 1970-х годов, записал 11 альбомов.