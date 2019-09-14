В Москве в выходные ограничат движение из-за ряда мероприятий

В выходные, 14 и 15 сентября, движение в центре Москвы будет ограничено в связи с проведением ряда мероприятий. В субботу в столице пройдут благотворительный велозаезд «ТеатРалли», благоустройство на Большой Дорогомиловской, парад техники городских служб, а также парад студентов на Воробьевых горах. В воскресенье состоится осенний велофестиваль.

14 сентября движение будет перекрыто:

С 00.00 до 09.00 на участке Мясницкой улицы от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара

С 00.00 до 23.59 на дублере Садового кольца от первого Коптельского переулка до проспекта Мира

С 5.00 до 23.59 на улицах Косыгина, Менделеевская и Лебедева, на Университетской площади и на Университетском проспекте от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского

С 5.00 до 15.00 на Каланчевской улице от Садовой-Спасской до Орликова переулка

С 9.00 до 15.00 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара,

С 10.00 до 13.00 на улицах Каретный ряд, Петровка и на бульварах: Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском

С 20.00 до 08.00 16 сентября на улице Лужники и аллее Славы

15 сентября движение будет перекрыто:

С 00.00 до 23.59 на участке проспекта Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой

С 11.30 на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской и на Серебрянической набережных,

С 11.30 на Земляном Валу, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой Сухаревской, Садовой-Каретной и Садовой-Триумфальной улицах

С 11.30 на улицах Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, 1905 года, площадь Краснопресненская застава, а также на Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных

Движение на перекрытых в воскресенье участках будет восстанавливаться по мере прохождения колонны велосипедистов, участвующих в заезде.