Против Олимпийского комитета США открыто расследование о сексуальных домогательствах

Министерство юстиции США открыло расследование в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Члены НОК подозреваются в сексуальных домогательствах и финансовых нарушениях.

По словам источников издания, под подозрение попали руководители двух спортивных федераций — гимнастики и тхэквондо. Предполагается, что этих федерациях не воспрепятствовали «насилию над несовершеннолетними».

Как пишет газета, расследование было открыто на фоне громкого скандала о сексуальных домогательствах бывшего доктора национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара. В начале 2018 года Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы.

О том, почему НОК США обвинили в бездействии в деле врача читайте в материале “Ъ” «Сексуальные домогательства скрывали на олимпийском уровне».