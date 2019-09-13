«Я настроен сдать мандат!» Лидер КПРФ в Татарстане не откликнулся на призыв спикера Госсовета быть конструктивным

В пятницу заседание президиума Госсовета Татарстана, на котором была определена дата первой после выборов сессии, переросла в спор между главой республиканского отделения «Единой России», спикером парламента Фаридом Мухаметшиным и региональным лидером КПРФ Хафизом Миргалимовым. Последний, выражая несогласие с итогами избирательной кампании и пытаясь выйти к трибуне, даже пригрозил сдать только что выигранный им депутатский мандат. Господину Мухаметшину пришлось уступить. Но резких заявлений от коммуниста корреспондент «Ъ-Казань» Кирилл АНТОНОВ так и не услышал.

В зал заседаний президиума лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов зашел со словами: «Это выборы без выбора!» Поздоровавшись с членами президиума, включая руководителя фракции единороссов Юрия Камалтынова (спикер Госсовета Фарид Мухаметшин на тот момент отсутствовал), он добавил:

— Вот «Единая Россия» и КПРФ пока здороваются. Но после президиума — не знаю. Вряд ли…

Глава парламентского комитета по социальной политике, единоросс Светлана Захарова заметила, что «оппозиция не может быть довольна, иначе она и не будет оппозицией».

Но господин Миргалимов ей обещал, что не будет доволен даже, когда придет к власти:

— А мы придем к власти обязательно!

— Вот тогда мы вас и разнесем,— ответила ему госпожа Захарова, по всей видимости, подразумевая, что тогда уже ее партия, как оппозиционная, будет критиковать работу руководства.

— Не вы, а народ,— возразил господин Миргалимов.

— Мы и будем народом,— уверенно заявила его оппонентка.

В зал зашел Фарид Мухаметшин.

— Выборный процесс в Татарстане по оценке экспертов, СМИ, руководства политических партий прошел организованно и успешно… — начал он заседание.

Затем члены президиума заслушали доклад председателя ЦИК республики Мидхата Шагиахметова. Тот напомнил, что по итогам выборов 8 сентября «Единая Россия» получила 72,4%, КПРФ — 10,7%, а остальные партии проходной барьер не преодолели. Тем не менее по одному представителю ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста прошли в одномандатных округах.

— Смело можно сказать, что выборы состоялись,— подытожил его выступление Фарид Мухаметшин.

Спикер поблагодарил ЦИК, «разумных» наблюдателей, правоохранительные органы, аппарат президента республики. И, пытаясь предотвратить неминуемое выступление господина Миргалимова об итогах выборов, поздравил того с увеличением фракции коммунистов в Госсовете с трех до шести человек: «Вы тоже серьезную работу провели».

Но Хафиз Миргалимов (он единственный среди коммунистов состоит в президуме) все равно попросил слово.

— Хафиз Гаязович, ты уже высказался, не надо, — напомнил спикер. — И ночью высказался в избирательной комиссии, мне докладывали. И днем, и круглые сутки…

— Как член президиума, имею право, — настаивал глава фракции КПРФ.

— На фракции обсудите и доложите на Госсовете,— вышел с ответным предложением Фарид Мухаметшин.

— Ну, нельзя же так… — с обидой сказал господин Миргалимов. — Что просто так примем без обсуждения?

— А почему нет? Народ проголосовал, наблюдатели были. Вы подписали все.

— С особым мнением… — поправил спикера Хафиз Миргалимов.

— А вы думаете мы не знаем вашего особого мнения? Настраивайтесь на конструктив! На конструктив настраивайтесь! — был неумолим господин Мухаметшин.

Но у лидера татарстанских коммунистов, как выяснилось, были другие намерения:

— Фарид Хайруллович! Я настроен сдать мандат! — заявил он в ответ на призыв спикера.

— Ну, это ваше право, — слегка растерянно сказал господин Мухаметшин.

— Так же нельзя без обсуждений! — продолжал господин Миргалимов.

— Я бы не хотел этого,— добавил спикер. Из реплики не до конца было понятно, чего он не хотел больше: обсуждений или сдачи мандата оппонентом.

Коммунист и единоросс перекинулись еще несколькими фразами, после чего Фарид Мухаметшин вынужден был уступить, очевидно, больше не желая, чтобы господин Миргалимов сдал мандат.

— Пять минут! — определил спикер регламент для выступающего. И при этом еще раз напомнил ему, что коммунисты «улучшили показатели» и «этому надо дать хорошую оценку». Фарид Мухаметшин также попросил лидера местных коммунистов «не уподобляться некоторым депутатам Госдумы» (возможно, он имел в виду депутата КПРФ Алексея Куринного от Ульяновской области, который приезжал на выборы в Татарстан и назвал республику «электоральным ханством»).

Хафиз Миргалимов, выйдя к трибуне, констатировал, что «не все так прекрасно, как было доложено ЦИКом», но подробно о нарушениях в день выборов говорить не стал. Он лишь вспомнил, что «на 13 участках отключили свет», а «потом же включили»:

— Зачем вы это делаете? С тех процентов высоких надо спускаться. Реальность такова, что надо считаться с мнением избирателей.

Господин Миргалимов даже как будто попытался извиниться за коллег-коммунистов из других регионов, пояснив, что те «уехали со своим мнением» и «мы не можем повлиять», поскольку есть «целая комиссия ЦК КПРФ».

— Это мнение одной из политических партий,— дослушал его Фарид Мухаметшин. И добавил, что к ЦИК республики «никаких претензий не должно быть». Спикер призвал «не искать где-то кошку в темной комнате» и «не натаскивать тень и грязь на деятельность тысячи людей», которые были задействованы в выборах.

Члены президиума перешли к следующим вопросам. Назначили первую организационную сессию на 20 сентября. Сформировали повестку. Составили список приглашенных. Но Фарид Мухаметшин решил еще раз вернуться к теме выборов. Ему не давал покоя тот факт, что «высокая культура избирательного процесса» в Татарстане была «немножко омрачена теми представителями, которые приехали откуда-то».

— Они к нашей культуре не приобщены. Ложка дегтя была, Хафиз Гаязович, от некоторых. Это, знаете, не от вас и даже не от нас зависит,— уже примирительно говорил спикер.

Он резюмировал, что «в республике доверие к органам власти еще раз подтверждено было этим голосованием и высокой явкой».

— Силом никого не затащишь. Хоть кричи, хоть свет туши, хоть не знай, что делай там. Люди доверяют сегодняшней власти,— продолжал убеждать Фарид Мухаметшин то ли своего оппонента, то ли уже всех участников заседания.

В конце спикер даже вспомнил, что в одном из регионов (Хабаровском крае) «ни единороссы, ни коммунисты, ни справороссы не смогли противостоять натиску ЛДПР».

Члены президиума (еще старого созыва) разошлись. Ровно через неделю новый состав Госсовета будут избирать нового спикера. «Единая Россия» будет предлагать Фарида Мухаметшина. КПРФ — Хафиза Миргалимова.