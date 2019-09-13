«Самый разудалый, вечерний и дискотечный»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о новом баре в Москве, его меню и атмосфере.

Новый проект ресторатора Евгении Качаловой под названием «Игристый» пополнил обширное семейство ее винных ресторанов. Из всех прочих «Игристый» оказался самым разудалым, самым вечерним и самым дискотечным, даже по сравнению с рестораном «Танцы food & people».

При входе в бар колышется и переливается золотом струящаяся инсталляция, по стенам блуждают разноцветные огни светомузыки, в баре разливают просекко по смешным ценам и все прочие разновидности игристого. А меню предлагает всевозможные закуски под вино, распределив их по разделам «флирты» (это всякие оливки, сыры и вяленые томаты), «кремовые» (это хумус, мутабаль и тарама), «для двоих» (томленая лопатка ягненка), «погорячее» (это основные горячие блюда, например, цыпленок BBQ c капустой и арахисом и масляная рыба с карри и кольраби) и «послаще» (то есть десерты).

Самая же смешная особенность искристого и игривого ресторана со съедобными «флиртами» заключается в том, что приходят сюда преимущественно девушки. Надо сказать, что дамская публика — это вообще главная целевая аудитория всех винных баров и ресторанов города Москвы. Видимо, наши женщины лучше разбираются в вине. Да и романтическую атмосферу ценят намного больше. Но нельзя не признать, что подобный девичий цветник в «Игристом» смотрится довольно забавно. Впрочем, вполне возможно, что ближе к ночи гендерный расклад заведения существенно меняется. Но это уже совсем другая история.