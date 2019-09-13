Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как меняется спрос и обхем предложение в различных сегментах недвижимости в Москве.

Столичные апартаменты теряют позиции в продажах, утверждают брокеры. По результатам первого полугодия, на этот формат недвижимости на первичном рынке приходится чуть менее 8% сделок. Аналитики риэлтерской компании «Бон Тон» посчитали, что за год доля сделок с апартаментами сократилась на 4%, а объемы продаж упали более чем на 20%.

Самый значительный спад зафиксирован в бизнес-классе. Продажи упали сразу на 44%, а доля всего сегмента сократилась почти на 14%, достигнув за первое полугодие 33,5%. Если делать сравнение с аналогичной по классу недвижимостью, но другого сегмента, то есть квартирами, то тут складывается абсолютно иная картинка. Темпы реализации поднялись на 32%, а доля бизнес-класса в жилых проектах подросла на 3% и примерно до 30% в структуре спроса.

Как и в случае с жильем, в проектах с апартаментами значимый объем продаж приходится на объекты комфорткласса — это почти 60% от совокупного спроса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 12%, но при этом какого-либо заметного роста продаж в текущем году не отмечено. Квартиры прибавили 21%, а спрос на апартаменты комфорткласса почти не изменился, здесь без существенной динамики. В премиальном сегменте доля в реализации увеличилась на 2%, а продажи фактически не выросли.

Отмечу, что самым активным спросом в комфортклассе пользуются студии и компактные однокомнатные апартаменты площадью около 34 кв. м. В бизнес-классе лидерами стали однокомнатные лоты и «евродвушки» площадью 48 кв. м. В премиальном сегменте преимущественная доля сделок за двухкомнатными предложениями и «евротрешками» средней площадью 72 кв. м.