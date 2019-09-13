Герман Греф не увидел в нацпроектах экономического прорыва

Президент Сбербанка Герман Греф обвинил руководство страны в близорукости и отсутствии модели будущего. Он заявил об этом на Московском финансовом форуме. В ходе пленарной дискуссии он поспорил о нацпроектах с первым вице-премьером Антоном Силуановым. Тот посчитал, что масштабные вложения государства в разные сферы «не могут не сработать, так как это именно то, чего нам не хватало все эти годы». Глава Сбербанка, в свою очередь, заявил, что нацпроекты не ускорят рост экономики.

Герман Греф, президент Сбербанка: «Национальные проекты не дадут искомого результата из-за не до конца качественного их структурирования и отсутствия каких-то гигантских ресурсов, это миф. Мы увеличиваем вложения, но этого недостаточно. Соответственно, этими параметрами нельзя убедить Силуанова, чтобы он завтра увеличил и ликвидировал резервный фонд. Ответ лежит в другой плоскости. Этот же самый объем ресурсов нужно направить на абсолютно другие вещи. Судьба нам сделала подарок, старый инструментарий не работает, технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы, в первую очередь здравоохранения и образования. Так что все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер. И на эти деньги мы точно сможем провести реформы».

Антон Силуанов, вице-премьер: «Здесь было сказано о том, что у наших действий нет модели прорыва, но она есть. Возможно, наши методы, как говорит Герман Оскарович, несовершенны. Давайте корректировать, мы не говорим о том, что они высечены из камня и непоколебимы. Но есть цели, ресурсы, причем не только финансовые, но и людские. Кто будет делать? Что, собственно, требуется модели, о которой вы говорите? Четкое целеполагание, ответственные ресурсы. Раньше этого не было».

Чья точка зрения о национальных проектах более близка бизнесу — Антона Силуанова или Германа Грефа? С этим вопросом “Ъ FM” обратился к участникам российского списка Forbes.

Леонид Федун, председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак», вице-президент компании ЛУКОЙЛ: «В нашей стране все-таки нет альтернативы национальным проектам, поскольку значительная часть является государственной, и без таких плановых заданий развития не будет. Тут я больше склоняюсь к позиции Силуанова. Но не это самое главное, основной вопрос — стоимость денег в Российской Федерации. ЕЦБ установил отрицательную ставку, она до сих на три пункта выше инфляции. Насколько я знаю, нигде в мире такого больше нет. А именно этот вопрос может вбросить в экономику от 0,5 до 1 трлн. Это и даст примерно 2-3% развития. Но этот вопрос никто не поднимает». Михаил Куснирович, председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi: «С теоретической точки зрения прав Герман Греф, с практической — Антон Силуанов. Национальные проекты — это не панацея и не волшебная палочка. Но это те задекларированные точки роста, вокруг которых, как на дрожжах, может подняться часть экономики. Будет ли это эффективно — не уверен. Можно достичь тех же целей несколько более продуктивными способами, но это лучше, чем не делать ничего». Алексей Репик, председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм», президент организации «Деловая Россия»: «Герман Оскарович абсолютно прав, невозможно, не улучшив значительно качество управления проектами и не сделав эту работу более предпринимательски настроенной, а не такой медленной и бюрократической, ожидать быстрых побед, даже несмотря на то, что в национальные проекты вкладываются значительные ресурсы. Правильно ли выбраны приоритеты? Здесь я склонен согласиться с Антоном Германовичем, потому что они напрямую должны приводить нас к реализации национальных целей при условии, что она будет быстрой».

Спор вокруг нацпроектов также разгорелся между Антоном Силуановым и Алексеем Кудриным. Глава Счетной палаты заявил, что они добавят к росту ВВП только от 0,1 до 0,6%, чем вызвал раздражение первого вице-премьера.

Владимир Расулов