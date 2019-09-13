Осенний почин «Зенита»

В первом матче девятого тура чемпионата России по футболу «Зенит» дома, использовав один пенальти из двух, со счетом 3:1 обыграл тульский «Арсенал». Таким образом, санкт-петербуржцы вышли в лидеры, однако «Краснодар» и «Ростов», которые отстают на три очка, имеют по одному матчу в запасе.

Девятый тур чемпионата России, первый после перерыва, связанного с выступлением сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы, начался в Санкт-Петербурге. Причиной тому стало расписание Лиги чемпионов: уже во вторник «Зениту» предстоит стартовать в главном еврокубке выездным матчем с «Лионом».

Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, и создал его не «Зенит». Точнее, выпаду Виктора Альвареса, оказавшегося лицом к лицу с вратарем санкт-петербуржцев Андреем Луневым, способствовала ошибка их оступившегося хавбека Далера Кузяева. Однако испанский защитник туляков свой шанс использовать не сумел, и за эту легкомысленность тут же наступила расплата. За классическим навесом со штрафного, назначенного за нарушение Эванса Кангвы на Игоре Смольникове, последовал точный ударом головой Артема Дзюбы, которого в штрафной «Арсенала» абсолютно никто не держал. На тот момент еще не истекла шестая минута матча.

На этом проблемы гостей не закончились. С начала встречи не прошло и четверть часа, а их главному тренеру Игорю Черевченко уже пришлось менять травмированного Альвареса на белоруса Максима Володько.

Вскоре острую передачу Юрия Жиркова с левого фланга не смог завершить Сердар Азмун, которому без нарушения правил помешали защитники. А еще через пару минут иранский нападающий снова оказался в центре внимания. Именно он не реализовал пенальти, назначенный за игру Александра Денисова рукой после подачи углового. Затем команды обменялись двумя опасными моментами, после чего в матче наступило временное затишье, которое прервал фланговый прорыв Кузяева. В оставшееся время до перерыва «Зенит» полностью контролировал ситуацию, «Арсенал» заработал две желтые карточки за нарушения на Дзюбе, но счет не изменился.

Зато в начале второго тайма гости прибавили, и на 57-й минуте получили право на опасный штрафной, который ударом с левой ноги в обвод сетки блестяще использовал Кантемир Берхамов. И «Зенит» тут же снова бросился забивать. Добиться этой цели ему удалось примерно через десять минут, когда Кузяев на правом фланге выкатил мяч на ход Смольникову, а того сбили в штрафной. Не использовать второй пенальти за один вечер для «Зенита» было бы уже слишком, и Себастьян Дриусси без тени сомнения вывел свою команду вперед. Ближе к концу Дуглас Сантос не только демонстрировал технику, но и неожиданно пробил издалека по своим воротам, пытаясь отдать мяч Луневу. А потом головой после передачи Юрия Жиркова забил Олег Шатов. В итоге — 3:1.

Таким образом, «Зенит» первым в нынешнем турнире набрал 20 очков и как минимум на один день вышел в единоличные лидеры. Однако «Краснодар» и «Ростов», которым в этом туре предстоит принимать соответственно «Крылья Советов» и «Ахмат», имеют по матчу в запасе.

Арнольд Кабанов