Смольный утвердит обновленную схему обращения с отходами до конца года

До конца текущего года власти Петербурга планируют утвердить обновленную территориальную схему обращения с отходами. В нее внесут показатели нацпроекта «Экология», сообщает ТАСС.

Кроме того, схема предусматривает общественные обсуждения проекта и рассмотрение федеральными органами исполнительной власти, в том числе Росприроднадзором.

Территориальная схема будет содержать информацию о всех существующих в Петербурге свалках, объемах образования мусора и предприятиях, занимающихся переработкой коммунальных отходов.

“Ъ-СПб” писал, что в Петербурге ежегодно образуется по 8 млн куб. м мусора, перерабатываются из них лишь 16%.