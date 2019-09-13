Дожди затопили Испанию

На юго-восток Испании обрушилось сильнейшее наводнение за 100 лет. Власти эвакуируют жителей четырех провинций. По последним данным, погибли четыре человека. Объявлен красный уровень погодной опасности. Причем, по прогнозам синоптиков, дожди продлятся все выходные. Как жители справляются со стихией? Выясняли Иван Якунин и Анна Пестерева.

В испанских учебниках истории упоминается «Великое наводнение Валенсии». В середине прошлого века вышедшая из берегов река Турия навсегда изменила облик города. На стенах до сих пор висят таблички о тогдашнем уровне воды — на высоте до 5 м. За сутки на Валенсию выпало 300 мм осадков. Сейчас происходит то же самое. В этот раз под ударом оказались не только Валенсия, но еще Альмерия, Мурсия и Аликанте. Поэтому катастрофа оказалась масштабнее. На кадрах из соцсетей видно, что волны достигают 4 м в высоту, скорость штормового ветра — до 80 км/ч.

Есть даже кадры небольшого торнадо, но нет уверенности, что это не фейк. Несмотря на аномальную погоду, у испанцев есть опыт борьбы со стихией, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «Действительно идут интенсивные дожди. В тех местах, где парковки расположены рядом с мостами, в устьях рек, написано: “В случае дождя немедленно забирайте свою машину, потому что есть риск наводнения”. Выглядит все при этом, как будто никакой реки здесь не было никогда, и ее сложно себе представить.

Тем не менее, когда вода начинает поступать, в течение буквально десяти минут устье наполняется, и поток воды становится настолько сильным, что подхватывает машины и уносит их».

Впрочем, судя по кадрам из соцсетей, к совету прислушались не все. Есть ролик, на котором десятки брошенных на стоянке машин хаотично болтаются в воде. Перемещаться по городу опасно, дороги перекрыты, не работают два ближайших аэропорта. Власти пытаются ликвидировать последствия аварии, даже привлекли к этому армию, рассказал мэр автономии Кастилия-Ла-Манча Рамон Фернандес Пачеко: «Мы безопасно вывели отсюда больше 50 человек, для нас это прецедент. Такие дожди в последний раз были в прошлом веке. Мы оказались в очень затруднительном положении».

А по всей стране эвакуированы почти 500 человек. Тем не менее, несмотря на все меры безопасности, не обошлось без жертв. Известно, что пожилая пара оказалась заперта в собственном автомобиле — поток подхватил машину и перевернул ее. Затопленные районы патрулируют спасатели, один из них, Антонио Диас, рассказал агентству Reuters, что нуждающихся в помощи находят до сих пор: «Мужчина порезал себе локоть, когда пытался выбить окно машины, чтобы вылезти, ему удалось забраться на крышу и ждать. Когда мы его нашли, в целом он был в порядке, правда, есть подозрение, что у него может быть переохлаждение, поэтому мы отвезли его в больницу, чтобы убедиться, что все хорошо».

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Данных по ущербу от катастрофы пока нет, судя по прогнозам, итоги подводить пока рано. Впрочем, вскоре атмосферный фронт должен двинуться в сторону Португалии. Синоптики утверждают, что поводов для опасений нет: после ливней в Испании он должен ослабнуть.

Власти также приняли решение на время закрыть школы на неопределенный срок. Специалистам нужно время, чтобы восстановить поврежденные линии электропередач.