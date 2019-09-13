Минздрав «внедрит» акциз в системы доставки никотина

Минздрав предложил ввести акцизы на электронные сигареты. Как заявила глава ведомства Вероника Скворцова, такой законопроект подготовлен и вскоре будет внесен в Госдуму. Таким образом, акцизом обложат любые системы доставки никотина.

Депутаты обязательно поддержат инициативу, уверен член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко: «Поскольку на все табачные изделия, кроме электронных сигарет, вейпов, введены акцизы, это просто шаг к регулированию единой налоговой политики. Дело в том, что все эти устройства должны контролироваться точно так же, как и обычные сигареты. Никаких исключений быть не должно. Законопроект в Госдуме уже представлен, и этой осенью мы его рассмотрим».

Введение акциза на электронные сигареты приведет к тому, что устройства подорожают, при этом число курильщиков вряд ли сократится, считает эксперт табачной отрасли Вадим Желнин: «Акциз называется косвенным налогом, потому что по нему всегда платят потребители. Как правило, это закладывается в цену. Устройства будут стоить дороже, возможно, это несколько затормозит распространение изделий. Традиционные акцизы на сигареты составляет порядка 600 млрд в год. Установлено, что если и имеется какой-то вред от вейпов, то по сравнению с традиционным курением он несопоставимо меньше. Преследуя цель охраны здоровья людей, следует скорее поддерживать внедрение этих продуктов, потому что они по-прежнему дороговаты для традиционного потребителя, в особенности сами средства доставки — приборы».

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Кирилл Абакумов