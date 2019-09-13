Экс-директор «Км/Ч-Воронеж» оспорит привлечение к субсидиарной ответственности в кассации

Бывший директор «Км/Ч-Воронеж» Павел Платонов обратился в арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой на постановление о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Об этом сообщило DeFacto со ссылкой на материалы суда.

В середине мая арбитражный суд Воронежской области решил привлечь топ-менеджера к субсидиарной ответственности. При этом размер ответственности пока не определен: он будет установлен после окончания расчетов с кредиторами. Господин Платонов пытался обжаловать решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, но безуспешно.

Напомним, ООО «Км/Ч-Воронеж» банкротится с декабря 2017 года. Формально конечные бенефициары компании — Денис Шибаев и Анваржон Камбаров; фактическим бенефициаром сети автосалонов «Км/Ч» является узбекский бизнесмен Тохиржон Жалилов.