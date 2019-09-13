Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, работы каких мастеров можно увидеть в Лондоне, Риме, Брюсселе.

Завершая наш осенний «галоп по Европам», пользуясь советами друзей из Facebook, рекомендую заехать в Лондон. На выставку Уильяма Блейка, в галерее Тейт, говорят, самую масштабную за последние десятилетия. А также в Национальную галерею на экспозицию Гогена. А заодно и в выставочные залы Букингемского дворца на рисунки Леонардо.

Продолжая тему столиц, езжайте в Рим. Здесь зал Scuderie del Quirinale готовит выставку древнеримских фресок, найденных на раскопках в Помпеях, и минойских фресок из города Акротири на острове Санторини. Оба города погибли в результате извержений вулканов, но с разницей в полторы тысячи лет. Догадайтесь, кто раньше — минойцы или помпейцы?

Дальше столица Бельгии, город Брюссель. Королевские музеи изящных искусств — это целый комплекс зданий — представят совместную выставку Сальвадора Дали и Рене Магритта. Участвует Музей Сальвадора Дали в американском Сент-Питерсберге, который располагает вторым крупнейшим в мире собранием его работ. Увидим многое из того, чего давно не видели в Европе. Кроме того, сравнить родоначальника сюра и хедлайнера этого стиля небезынтересно.

Дальше не столица, зато сюрреалист. Джорджо де Кирико в Королевском дворце Милана. А одновременно там же, в соседних залах, 50 шедевров из собрания Музея Соломона Гуггенхейма. Из Нью-Йорка приедут «Артиллеристы» и «Футболисты» Анри Руссо и «Желтая корова» Франца Марка.

Наконец, Германия. Потсдам, Музей Барберини; выставка натюрмортов Винсента Ван Гога. И одновременно еще одна выставка Ван Гога, посвященная его взаимоотношениям с немецкими художниками, проходит в Stadel Museum во Франкфурте-на-Майне. В Карлсруэ местный Кунстхалле показывает крупнейшую за последние десятилетия выставку Ханса Бальдунга, по прозвищу Грин. Это один из главных мастеров северного Возрождения. В Мюнхене в Старой Пинакотеке ретроспектива Антониса Ван Дейка. И не забывайте, пожалуйста, что в глуши тюрингских лесов и гор, в городке Бад-Франкенхаузен, в пещере Барбароссы открыта Международная биеннале медиа-арта. С серьезным российским участием.