Суд начал рассмотрение уголовного дела экс-руководителя Воронежского заповедника Олега Родионова

Железнодорожный райсуд Воронежа провел первое заседание по делу экс-руководителя Воронежского государственного биосферного заповедника Олега Родионова. Об этом сообщила ГТРК «Воронеж».

По версии следствия, исполняющий обязанности директора заповедника Олег Родионов (возглавил учреждение на время отсутствия руководителя Александра Попова) с 26 сентября по 9 октября 2011 года якобы похитил 3 млн руб. средств федерального бюджета. Часть средств из 55 млн руб., выделенных из федерального бюджета на развитие экологического познавательного туризма, планировалось потратить на ремонт старых гостевых домов — в частности, дома 1947 года постройки на Рамонском кордоне. Также предполагалось отремонтировать дом на Октябрьском кордоне. Следствие считает, что господин Родионов подписал акт приема работ, выполненных компанией «Мега-Строй», в то время как вместо ремонта на кордоне был построен новый двухэтажный жилой дом площадью 128,7 кв. м. В него планировал переехать с семьей из старого дома госинспектор Николай Буданов с семьей.

В 2014-2015 годах господин Буданов судился за право получения в собственности нового дома, а затем — за взыскание с государства его стоимости (по словам инспектора, он строил его за свои деньги). Суд постановил взыскать с заповедника 3,2 млн руб., но апелляция встала на сторону учреждения. За господином Будановым признали лишь право на его старый дом, в котором планировалось провести ремонт. Двухэтажный дом на кордоне снесли.

Олег Родионов и его защита настаивают, что все работы, за которые были перечислены деньги, проведены. Но прокуратура подала к бывшему руководителю иск о взыскании почти 3 млн руб. ущерба РФ.