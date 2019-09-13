13 сентября, пятница
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Mercedes-AMG сделает полностью электрический спорткар

Компания Mercedes-Benz расширит линейку электромобилей за счет спорткара, который выйдет под брендом Mercedes-AMG, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Олу Каллениуса.

Господин Каллениус подчеркнул, что в Mercedes-AMG уже ведется работа не только над гибридными моделями, но и над полноценным электромобилем. При этом сроки появления подобного спорткара руководитель Mercedes-Benz не назвал.

Напомним, в 2013 году был представлен 740-сильный электромобиль Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive, который сделали ограниченным тиражом.

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