Периодическое протапливание в Петербурге начнется с понедельника

В Петербурге с 16 сентября начнется периодическое протапливание. Как сообщили в комитете по энергетике города, решение о начале протапливания было принято в связи с ожидаемым понижением температуры воздуха в ночные часы.

Первыми тепло получат социальные объекты и объекты здравоохранения.

В комитете добавили, что подача отопления в дома может начаться по решению управляющей компании. Поэтому «по вопросу наличия либо отсутствия отопления в первую очередь необходимо обращаться в жилищную организацию, обслуживающую дом».