Положительное отношение к Финляндии выразили 95% петербуржцев

Хорошо или очень хорошо к Финляндии относятся 95% петербуржцев и 88% жителей Ленобласти. Соответствующие данные получены в результате специального исследования «Левада-центра», проведенного в виде опроса более 1 тыс. жителей двух регионов в августе этого года по заказу Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Самыми ценными чертами страны Суоми петербуржцы и ленинградцы назвали воду и экологию. Другие положительные ассоциации, связанные с Финляндией,— высокий уровень жизни и качественные товары. Отрицательно к этой стране относится лишь 1% из общего числа респондентов.

При этом в Москве показатель хорошего отношения к Финляндии составил 86%, а по всей России — 71%. Аналитики делают вывод, что высокий процент положительно настроенных в двух соседствующих с Финляндией регионах обусловлен ее близостью и удобным транспортным сообщением.

Напомним, что с сентября Финляндия изменила требования к пакету документов, необходимых для получения шенгенской визы. Теперь для этого нужно предоставить подтверждение маршрута и собственной платежеспособности. Нововведение вызвало ажиотаж среди соискателей, желающих получить визу по старым правилам.