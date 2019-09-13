Краснодарский край получит на расчистку русел рек 100 млн рублей

Муниципалитеты Краснодарского края получат 100 млн руб. на выемку карча и древесных остатков из русел рек. Средства, как сообщают в краевом правительстве, начнут выделять со следующего года.

По информации краевого министерства ГО и ЧС, согласно поправкам из краевой казны будут выделять субсидии городам и районам на выемку карча и древесных остатков из рек. Пока по действующему законодательству самостоятельно расчисткой русел на местах допустимо заниматься только, если объявлен режим ЧС в рамках аварийно-спасательных и восстановительных работ. Изменения, которые будут внесены в госпрограмму, позволят очищать реки от карча и древесных остатков, не дожидаясь ЧС.

Василий Хитрых