Саровский инженерный центр внедряет технологии VR в производство двигателей

ООО «Саровский инженерный центр» (Нижегородская область, поселок Сатис) и Опытно-конструкторское бюро имени Люльки (филиал Объединенной двигателестроительной корпорации, входит ГК «Ростех») реализуют проект по внедрению технологии VR (virtual reality) в работу с «цифровыми двойниками» – виртуальными моделями изделий. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Пилотный проект реализуется при создании «цифрового двойника» газотурбинного двигателя конструкторского бюро. Использование технологий VR делает более наглядным работу с двойниками как для конструкторов, так и для эксплуатантов: на этапе проектирования становится проще выявить ошибки в геометрии деталей, а в ходе эксплуатации получается вывить риски потенциальных неисправностей и аварий.

«Мы совершенствуем технологии “цифровых двойников” за счет интеграции VR, сенсорных комплексов на основе интернета вещей, облачных вычислений. Эта работа позволяет сокращать сроки вывода продукта на рынок, снижать стоимость разработки и запуска серийного производства, а также уменьшать эксплуатационные расходы»,– сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В настоящее время Объединенная двигателестроительная корпорация использует двойники двигателей SaM146, ПД-14, перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских газотурбинных двигателей, двигателя для Су-57.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Саровский инженерный центр» было зарегистрировано в поселке Сатисе в 2006 году. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Собственником и руководителем является Александр Рябов. По итогам 2017 года при выручке в 210,6 млн руб. прибыль компании составила 47,3 млн руб. В разные годы сотрудничала с АО ИК «АСЭ», Курчатовским институтом, ОКМБ Африкантов и другими.

Анастасия Еремина