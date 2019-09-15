Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры в сентябре относительно августа Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры в сентябре относительно августа Город сен.18 авг.19 сен.19 сен.18 авг.19 сен.19 Москва 34,8 35,8 37,7 47,1 49,8 51 5% 2% Санкт-Петербург 27,8 27,6 30,3 41,6 42,5 46,8 10% 10% Нижний Новгород 16,7 16,1 17,1 22,3 25,1 24,4 6% –3% Казань 15,9 17,1 17,8 22,8 23,8 24,3 4% 2% Самара 15,8 15,4 15,9 19,9 19,5 19,3 3% –1% Уфа 15,5 14,4 14,3 20 19,4 19,9 –1% 3% Краснодар 16 18,2 20,4 22,8 26 28,2 12% 8% Волгоград 13,4 13,8 14,1 18,8 19 19,2 2% 1% Воронеж 12,9 15,8 18 16,6 24,2 27,9 14% 15% Екатеринбург 20,5 22,9 24,3 24,9 30,3 33,4 6% 10% Красноярск 16,5 16 16,9 22,8 22,3 19,6 6% –12% Новосибирск 17,8 18,8 19,4 26,7 24,8 26,8 3% 8% Омск 12,2 13 14,1 16,5 17,3 18 8% 4% Пермь 15,1 16,2 15,2 20,6 20,7 23,2 –6% 12% Челябинск 13,1 11,5 12,1 17,8 18,1 17,9 5% –1%