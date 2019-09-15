Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

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|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры в сентябре относительно августа
|Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры в сентябре относительно августа
|Город
|сен.18
|авг.19
|сен.19
|сен.18
|авг.19
|сен.19
|Москва
|34,8
|35,8
|37,7
|47,1
|49,8
|51
|5%
|2%
|Санкт-Петербург
|27,8
|27,6
|30,3
|41,6
|42,5
|46,8
|10%
|10%
|Нижний Новгород
|16,7
|16,1
|17,1
|22,3
|25,1
|24,4
|6%
|–3%
|Казань
|15,9
|17,1
|17,8
|22,8
|23,8
|24,3
|4%
|2%
|Самара
|15,8
|15,4
|15,9
|19,9
|19,5
|19,3
|3%
|–1%
|Уфа
|15,5
|14,4
|14,3
|20
|19,4
|19,9
|–1%
|3%
|Краснодар
|16
|18,2
|20,4
|22,8
|26
|28,2
|12%
|8%
|Волгоград
|13,4
|13,8
|14,1
|18,8
|19
|19,2
|2%
|1%
|Воронеж
|12,9
|15,8
|18
|16,6
|24,2
|27,9
|14%
|15%
|Екатеринбург
|20,5
|22,9
|24,3
|24,9
|30,3
|33,4
|6%
|10%
|Красноярск
|16,5
|16
|16,9
|22,8
|22,3
|19,6
|6%
|–12%
|Новосибирск
|17,8
|18,8
|19,4
|26,7
|24,8
|26,8
|3%
|8%
|Омск
|12,2
|13
|14,1
|16,5
|17,3
|18
|8%
|4%
|Пермь
|15,1
|16,2
|15,2
|20,6
|20,7
|23,2
|–6%
|12%
|Челябинск
|13,1
|11,5
|12,1
|17,8
|18,1
|17,9
|5%
|–1%