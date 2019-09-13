В Ростове двух лже-приставов будут судить за мошенничество

Первомайский районный суд Ростова рассмотрит дело Виктории Галушкиной и Джулии Кристел, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемые, притворившись сотрудницами службы судебных приставов, предложили потерпевшей снять арест с ее земельного участка и прекратить исполнительное производство за взятку. Женщина согласилась и передала злоумышленницам 550 тыс. руб., а взамен получила фиктивную справку об отсутствии судебных производств.

Дарья Голякова