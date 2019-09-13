Доходы бюджета Курской области на 2019 год увеличились на 2,6 млрд рублей

Избранный губернатор Курской области Роман Старовойт подписал закон о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщается на официальной странице господина Старовойта в «Вконтакте». Доходы и расходы выросли на 2,6 млрд руб. (на 4,3%). Рост в основном достигнут за счет увеличения поступлений от промышленных предприятий (1,3 млрд руб.) и поступлений из федерального бюджета (553 млн руб.).

Средства планируется направить на повышение зарплат бюджетникам (1,22 млрд руб.), покупку оборудования для станций скорой помощи и районных больниц, на капремонт социальных учреждений, на улучшение состояния автодорог, на закупку камер фотофиксации нарушений ПДД. Часть средств (950 млн руб.) предполагается перечислить муниципалитетам на решение социальных вопросов.

Олег Мухин