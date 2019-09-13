За стройку

Городские власти представили девелоперам проект соглашения, в рамках которого застройщикам за превышение высотности предлагается добровольно жертвовать деньги на строительство детских садов и школ. Объем благотворительной помощи бюджету составит 3,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Девелоперы считают, что жилье автоматически не подорожает на такую сумму, но существенный рост все же будет.



Мэрия Перми представила проект соглашения о сотрудничестве между застройщиками и муниципалитетом, сообщает сайт горадминистрации. Круглый стол на эту тему состоялся 12 сентября, проект представляла замглавы Перми Ольга Немирова.

Напомним, в августе депутаты гордумы одобрили изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В документе законодательно был закреплен механизм, при котором девелоперы, пожелавшие обойти градостроительные параметры участка в части увеличения высотности, должны профинансировать строительство социальных объектов. У застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо обеспечить финансирование его строительства. В мэрии заявляли, что тем самым приводят ПЗЗ к генплану по предписанию краевого минстроя.

Согласно проекту документа (есть в распоряжении “Ъ-Прикамье”), если в данном районе потребность в детских садах превышает 280 мест, а в школах — 800 мест, то застройщик возводит объект капстроительства, если меньше — то он осуществляет пожертвования в бюджет на финансирование мероприятий по строительству школ и садов.

В проекте установлен размер таких пожертвований — 3951 руб. с одного квадратного метра общей площади квартир без учета балконов, лоджий.

Ранее застройщики неофициально, со ссылкой на источники во власти, называли вероятную плату в 4 тыс. руб.

В документе указана формула, которая вывела обозначенную стоимость пожертвования: средняя стоимость создания места в детском саду (40,954 тыс. руб.) и в школе (73,628 тыс. руб.) разделены на 29 кв. м, то есть на среднюю жилплощадь, которая приходится на одного жителя.

Схема финансирования предполагается следующая: 20% средств застройщик перечисляет в бюджет не позднее трех месяцев после того, как дума примет решение об изменении ПЗЗ под данного девелопера.

Оставшаяся сумма должна поступить не позднее трех месяцев со дня выдачи разрешения на ввод жилого дома. Если застройщик не авансирует сделку, он должен подкрепить свою финансовую состоятельность банковской гарантией, страховым полисом или же перечислением денег на специальный счет в качестве залога.

Если подписант не выполняет условия соглашения, то в нем прописаны и стандартные штрафные санкции: выплата в бюджет 671,39 тыс. руб. на одно место в детском саду, 618,73 тыс. руб. на одно место в школе, согласно приказу Минстроя России.

В мэрии подчеркивают, что утверждение новых правил позволит добиться «гармоничного развития территории города и строительства социальной инфраструктуры там, где это необходимо». Порядок соглашения передан на оценку регулирующего воздействия, далее его рассмотрит гордума.

Депутат гордумы и гендиректор застройщика «Орсо групп» Михаил Бесфамильный считает, что из-за нового механизма пожертвований жилье в Перми не вырастет автоматом на 4 тыс. руб. за кв.

«Все же застройщики ведут продажи, отталкиваясь от покупательской возможности населения. Полагаю, что часть затрат они возьмут на себя – но не более 2-3 тыс.» - полагает девелопер.

В тоже время на рост цен также скажется введение нового механизма финансирования строительства – эскроу-счетов, по предварительным расчетам составит 3-5 тыс. руб. Итогов цены вырастут в среднем на 7 тыс. руб. за кв. м. и даже если застройщики возьмут 3 тысячи на себя, удорожание для потребителей будет существенным, полагает господин Бесфамильный.

Участник рынка отмечает, что предложенный мэрией проект соглашения не справедливый к покупателям квартир. В частности, он не предполагает строительство школы и детсада именно в том районе, где покупатели купили квартиры. Также он отмечает, что квартиры с детьми покупает в среднем около 20-30 % клиентов.

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин к сумме в 3951 рубля относится спокойно.

«Как любой бизнесмен, который всегда хочет построить с наименьшими затратами, а продать с наибольшими выгодой, буду говорить, что это много. Но мы на самом деле все это обсудили и считаем, что сумма приемлема» - отметил он.

В тоже время он полагает, что размер первого взноса нужно уменьшить: «Эскроу-счета на сегодня требуют 15 % вложения объемов – это достаточно большие деньги. Поэтому для застройщика на первоначальном этапе 20% - это достаточно серьезная нагрузка. Сейчас ведем переговоры, чтобы каким-то образом снизить немного. Если удастся, то будет здорово».

Евгения Ахмедова, Вячеслав Суханов