В Геленджике горит лес

Сегодня, 13 сентября, в 13:45 поступило сообщение о возгорании в лесном массиве на территории Геленджикского лесничества. В 13.46 к месту были направлены пожарные расчеты.

По информации краевого ГУ МЧС России, в тушении лесного пожара участвовали 25 человек и девять единиц техники. В14:23 произошла локализация пожара на площади 0,9 га. В настоящее время открытого горения нет, организована проливка очагов тления. В 16:00 произошла ликвидация пожара на той же площади.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, в 10:44 четверга 12 сентября в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре на открытой территории близ складских помещений, расположенных в поселке Индустриальный по улице Выселковская. К тушению пожара на площади 1500 кв. м было привлечено 73 человека и 26 единица техники.

Василий Хитрых