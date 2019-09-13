Суд признал право собственности «Нижфарма» на инженерно-лабораторный корпус

Арбитражный суд Нижегородской области признал за АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм», входит в группу STADA AG) право собственности на инженерно-лабораторный комплекс в Советском районе областного центра. Администрация Нижнего Новгорода выступала против такого решения, говорится в картотеке арбитражных дел.

Как установил суд, «Нижфарм» в 2003 году купил участок площадью 2,3 га на улице Салганской с назначением под химико-фармацевтический завод. Право собственности на объект незавершенного на тот момент строительства появилось у компании в 2008 году по решению суда. Площадь застройки составляла 875,8 кв.м., степень готовности объекта – 60%. В 2018 году «Нижфарм» получил положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию по модернизации корпуса и его достройке, после чего компания завершила строительство объекта. В апреле 2019 года «Нижфарм» обратился в региональный минстрой с заявлением о выдаче разрешения на строительство. Однако ведомство отказало, так как корпус являлся самовольной постройкой.

Нижегородский арбитражный суд изучил результаты проведенных экспертиз и счел, что здание было построено в соответствии с законом. «Нижфарм» получил право собственности на объект. Решение может быт обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Анастасия Еремина