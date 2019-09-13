Екатеринбургский цирк открывает сезон премьерой программы «Белые львы Африки»

В Екатеринбургском государственном цирке имени Филатова новый сезон начнется 14 сентября с премьерной программы «Белые львы Африки». Для представления впервые привезли четырех белых и четырех желтых львов с южноафриканских ферм, сообщила директор программы Надежда Сквирская. Программа будет идти до 13 октября. На представлениях будет играть оркестр Екатеринбургского цирка. Директор цирка Тамара Бортникова добавила, что в декабре планируется провести международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства «Цирк нашего детства», посвященный столетию со дня основания государственных цирков России.

Елена Горшкова