Вылетевший из Казани самолет совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе

Неизвестный оставил анонимное сообщение о взрывном устройстве в багажном отделе самолета Airbus A321, летевшем из Казани в Симферополь, передает «Интерфакс».

Пилоту пришлось экстренно сажать самолет. После чего правоохранители проверили судно, но ничего не нашли. Сообщение оказалось ложным. В данный момент полицейские пытаются установить подозреваемого. Проводится проверка.

Позже стало известно, что самолет успешно приземлился в аэропорту Симферополя. Пассажиров доставили в терминал для выдачи багажа.

"Ъ-Казань"