Вылетевший из Казани самолет совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе

13 сентября, пятница
Неизвестный оставил анонимное сообщение о взрывном устройстве в багажном отделе самолета Airbus A321, летевшем из Казани в Симферополь, передает «Интерфакс».
Пилоту пришлось экстренно сажать самолет. После чего правоохранители проверили судно, но ничего не нашли. Сообщение оказалось ложным. В данный момент полицейские пытаются установить подозреваемого. Проводится проверка.
Позже стало известно, что самолет успешно приземлился в аэропорту Симферополя. Пассажиров доставили в терминал для выдачи багажа.