Основателю платежной сети «Амиго» не удалось смягчить наказание

Свердловский облсуд не стал отпускать на свободу создателя платежной системы «Амиго» Сергея Зинина. Он был осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима за незаконную банковскую деятельность (ст.172 УК РФ), а в августе обратился в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с просьбой заменить оставшийся срок наказания на принудительные работы. Таким образом, он мог выйти из мест заключения свободы. Впрочем, райсуд отказался удовлетворять ходатайство осужденного, облсуд сегодня оставил это решение в силе.

Напомним, Кировский райсуд Екатеринбурга в июне 2018 года признал семерых местных бизнесменов виновными в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, предполагаемый руководитель группы Федор Перин с привлечением подельников и сотрудниц одного из коммерческих банков Екатеринбурга осуществлял незаконные банковские операции без получения лицензии. При этом, группа использовала для обналичивания средств сеть платежных терминалов «Амиго», которые принадлежали господину Зинину.

По мнению следствия, группа занималась поиском физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные. С ними, как считает следствие, заключались мнимые сделки о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. «При этом их реальное исполнение сторонами заведомо не предусматривалось. С целью скрыть фиктивный характер сделок, придать движению денежных средств видимость легитимности, обвиняемые с привлечением неустановленных следствием лиц изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Федора Перина и других участников группы»,— говорится в решении суда.

Деньги обналичивались и возвращались клиентам за вычетом процентов в размере около 2,3%. В результате преступных действий группа извлекла доход в размере на сумму более 1 млрд руб.

Связаться с адвокатом Сергея Зинина Русланом Шарафиевым пока не удалось.

Игорь Лесовских