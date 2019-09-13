Нормально заходит

После банкротства в Перми сеть алкомаркетов «Норман» смогла развиться в Санкт-Петербурге. За год ее выручка выросла в полтора раза — до 4,6 млрд руб. Эксперты считают, что владельцы бизнеса сумели вовремя занять нишу и выбрали город с растущим потреблением алкоголя.



Как выяснил “Ъ-Прикамье”, бывшая пермская сеть алкомаркетов «Норман», работающая сейчас только в Санкт-Петербурге, активно развивается. Согласно опубликованному в августе бухотчету ООО «Норман СПБ», выручка компании за год выросла с 3 млрд руб. до 4,6 млрд руб.

Чистая прибыль в 2018 году возросла в два раза — с 77 млн руб. (2017 год) до 150 млн руб.

Выручка же ликвидированного ныне ООО «Норман-Нева», прежнего оператора сети в Санкт-Петербурге, в 2016 году составляла 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 226 млн руб.

Согласно сайту компании, сеть уже открыла свыше 180 точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, ООО «Норман СПБ» было основано весной 2017 года Русланом Путиловым. Этот бизнесмен считался дружественным топ-менеджменту крупнейшей пермской сети «Виват», куда входили и пермские алкомаркеты «Норман». В 2017 году сеть, в том числе и пермские «НормаН», закрылась в связи с финансовыми неурядицами и последующим банкротством. В пик развития бизнеса в состав сети «Норман» входило 240 магазинов — в Перми, Москве и Санкт-Петербурге.

И лишь в Северной столице после банкротства всей группы вновь созданное новое юрлицо смогло развиться. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с ноября 2018 года товарный знак «Норман НорманНорман» зарегистрирован за господином Путиловым. С конца 2017 года господин Путилов, сохранив за собой 50%, оставшиеся доли реализовал уроженцам Перми Александру Королеву, Марине Першиной, Юлии Чубенко и уроженке Санкт-Петербурга Екатерине Емелиной.

Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский связывает успех сети «Норман» с двумя тенденциями. «Во-первых, это одна из старейших, узловых сетей алкомаркетов в Санкт-Петербурге. Во-вторых, в России в целом идет рост продаж алкоголя, в Санкт-Петербурге этот показатель за год увеличился на 12%, а продажи перемещаются из крупных сетевых магазинов в форматные алкомаркеты»,— пояснил эксперт.

Он считает основными конкурентами «Нормана» сети «Ароматный мир» и «РосАл», которые уже успели занять под свои магазины места с хорошим трафиком. «Но в позапрошлом году пришла сеть „Красное и Белое“, в прошлом — „Бристоль“. Ситуация меняется, но за счет уже выстроенной сети магазинов три местные сети все-таки продают больше, чем федеральные игроки, хотя и они уже начинают поджимать конкурентов»,— резюмировал господин Черниговский.

Директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова считает, что сеть развивалась в Санкт-Петербурге обособленно от Перми.

«Можно предположить, что за время банкротства и „Нормана“, и „Вивата“ господин Путилов счел, что дальнейшее развитие сети в масштабах нескольких регионов подразумевает под собой риски повторения ситуации с накоплением долгов, поэтому выбор был сделан на том регионе, где есть стабильные результаты»,— пояснила госпожа Шалихманова.





Вячеслав Суханов, Юлия Сырова