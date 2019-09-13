Warner Media и Bad Robot заключили соглашение о партнерстве

Warner Media и киностудия Bad Robot режиссера, сценариста и продюсера Джеффри Абрамса объявили о заключении «широкого стратегического партнерства в сфере создания контента». Сообщение об этом появилось на сайте Warner Media.

В рамках соглашения компании намерены сотрудничать в создании оригинальных проектов для телевидения, кино, онлайн-платформ и в игровой сфере. Bad Robot, как следует из сообщения, продолжит создание оригинальных фильмов для различных подразделений Warner Bros. Pictures Group. Кроме того, соглашение не приведет к нарушению обязательств господина Абрамса по уже заключенным контрактам с другими компаниями, в частности с Paramount.

Соглашение будет действовать пять лет. Его финансовые аспекты не разглашаются, однако, по данным The Hollywood Reporter, который первым рассказал о грядущем соглашении, речь идет о сумме $250 млн.

Филипп Ночевка