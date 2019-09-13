Влияние образов героинь вестерна «Бандитки», воплощенных на экране Пенелопой Крус и Сальмой Хайек, прослеживаются в новом лукбуке российского бренда Portal. Песчаный ландшафт напоминает Гранд Каньон и подчеркивает естественные оттенки коллекции — коричневый, песочный, бежевый и горчичный, в которых выполнены модели.

Несмотря на «американу» в наступившем сезоне, дизайнеры марки не ограничиваются казаками: женственной альтернативой станут аккуратные лодочки или велюровые стрейч-ботфорты. Тут же присутствует и обувь с модным анималистичным принтом.