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Дикий Запад — в лукбуке Portal

Влияние образов героинь вестерна «Бандитки», воплощенных на экране Пенелопой Крус и Сальмой Хайек, прослеживаются в новом лукбуке российского бренда Portal. Песчаный ландшафт напоминает Гранд Каньон и подчеркивает естественные оттенки коллекции — коричневый, песочный, бежевый и горчичный, в которых выполнены модели.

Несмотря на «американу» в наступившем сезоне, дизайнеры марки не ограничиваются казаками: женственной альтернативой станут аккуратные лодочки или велюровые стрейч-ботфорты. Тут же присутствует и обувь с модным анималистичным принтом.

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