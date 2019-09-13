На Дону запустят новый автобусный маршрут в аэропорт Платов

В Ростовской области планируют открыть новый автобусный маршрут в аэропорт Платов, сообщает «Ростовский городской транспорт». Автобусы малого класса с номером 300 будут ездить в Шахты и Таганрог при этом не заезжая в Ростов.

Автобусы на маршруте №300 будут работать по нерегулируемому тарифу, поэтому перевозчик сможет самостоятельно определять стоимость проезда.

От автовокзала в Шахтах автобусы поедут по федеральной трассе М-4 «Дон», сделают поворот на трассу к аэропорту Платов. Затем автобус повернет на Северный обход Ростова-на-Дону и через территорию сел Крым и Чалтырь в Неклиновском районе проедет на трассу А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог». Затем автобус сделает остановку на автостанции в Таганроге.

Маршрут заработает в ноябре этого года. Конкурс на выбор перевозчика пока не объявлен.

Дарья Голякова