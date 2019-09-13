Смотрительницы музея стали героинями модной съемки

Социальный проект под названием «Я тебе не бабушка!» запустил Театральный музей имени Алексея Бахрушина. Несмотря на развитие технологий и культорологические перемены, касающиеся организации публичных пространств, музей все равно сложно представить без смотрителей, которые «присматривают» за экспонатами и посетителями. Об их миссии и особенностях профессии и хотела рассказать команда Театрального музея имени Алексея Бахрушина.

В кадре модного фотографа Дани Головкина на фоне узнаваемых интерьеров музея, оказались смотрители с впечатляющим стажем работы в институции — Анна Назарова (работает в музее 23 года), Алла Селиванова (стаж 18 лет), Галина Корчикова (8 лет) и Ирина Касьянова (2 года). Смотрительницы, которых большинство людей привыкло видеть строгими и суровыми, предстали современными, смелыми и открытыми к диалогу с посетителями. Фотографии сопровождаются забавными слоганами: «Пока вы мечтаете о 1,5 млн подписчиков, мы собрали 1,5 млн экспонатов», «Я тебе не бабушка! Я твой путеводитель по истории театра!», «В этом году 125 лет. Не мне, Бахрушинскому музею!».

Съемку со смотрительницами музея можно увидеть на билбордах в Москве.