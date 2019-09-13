Краснодарский край занял пятое место по страхованию имущества

Количество договоров страхования имущество в Краснодарском крае в первом полугодии 2019 года составило 358,4 тыс. Это составляет 2% от общей доли страховых договоров, сообщает ООО СК «Сбербанк страхование».

Кубань заняла пятое место по количеству договоров по страхованию имущества. Также в ТОП входят Москва и Московская область (12,7 млн договоров), Санкт-Петербург и Ленинградская область (630,4 тыс. договоров), Татарстан (489,9 тыс. договоров) и Свердловская область (446,8 тыс. договоров).

Всего за первое полугодие этого года россияне заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«В наибольшей степени спрос россиян на этот вид страхования в ближайшее время будет стимулировать поэтапное вступление в силу норм закона о страховании от чрезвычайных ситуаций и разъяснительная работа страховщиков и властей регионов по популяризации этого закона», — отмечает руководитель управления по страхованию недвижимости СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

Дмитрий Михеенко