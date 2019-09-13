Умер фотограф Чарли Коул, автор снимка с танками на площади Тяньаньмэнь

Американский фотожурналист Чарли Коул умер в возрасте 64 лет на острове Бали в Индонезии, сообщает BBC. Он является автором снимка, на котором несколько танков двигаются на человека на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время протестов в 1989 году.

Отмечается, что это изображение стало символом протестов на Тяньаньмэне. Эпизод с колонной танков удалось запечатлеть всего четырем фотографам. Чарли Коул снимал происходящее телеобъективом с балкона отеля. Он думал, что мужчина, который стоял перед танками, скоро погибнет, и хотел сфотографировать эту сцену. Однако протестующего увели с дороги два человека. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Фотограф боялся, что после съемки его обыщут, и спрятал пленку в ванной. Позднее в его номер действительно ворвались китайские спецслужбы, но пленку не нашли. В 1990 году Чарли Коул получил награду World Press Photo.

В апреле 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине началась массовая акция протеста, участники которой хотели демократических изменений. Спустя полтора месяца, 4 июня, власти жестко разогнали митингующих. По официальным данным, в ночь с 3 на 4 июня в Пекине погибли 300 человек, по данным правозащитников — 2 тыс. человек.

О том, какое значение события на Тяньаньмэне имеют для современного Китая, читайте в материале “Ъ” «Народное восстание в народной республике».