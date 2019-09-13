Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и «армейские» футболисты братья Березуцкие, уже завершившие карьеру, собираются построить в Волгограде стадион, где будет базироваться детская школа. Зачем футболисты решили потратить деньги на столь серьезное спортивное сооружение? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Новость о строительстве маленького стадиона в Волгограде большого резонанса не вызвала — понятно, мы после Чемпионата мира привыкли к сооружениям помасштабнее. Но в этот раз на ситуацию стоит обратить внимание. Дело в том, что в системе волгоградского «Ротора» Слуцкому просто не дали работать. Представьте, человек на свои деньги пытается содержать детскую школу, где занимаются 250 человек, платит тренерам, не хочет ни пиара, ни шумных презентаций, а ему даже при таком раскладе мешают работать. В итоге Слуцкому пришлось арендовать помещение под Волгоградом.

И, видимо, терпение известного тренера лопнуло. Он вместе с Алексеем и Василием Березуцкими выкупил участок земли и построит там свой стадион. Проект обойдется примерно в 50 млн руб. Несмотря на расходы, это мудрый шаг, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Он получает в собственность стадион. Сегодня есть технология, когда можно за небольшие деньги построить спортивное помещение на несколько сот, а может быть, даже 1-2 тыс. посадочных мест.

Это ему позволит, по крайней мере, вести свой собственный проект».

Более того, после таких вложений мы наверняка услышим немало хвалебных речей в адрес Слуцкого от спортивных чиновников. Но вот помогут ли они хотя бы немного в таком большом начинании? Журналисты среагировали быстрее. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов предложил включить будущий стадион в государственную программу укладки искусственного газона: «Это делается не для заработка, это инвестиция состоятельных людей во благо российского спорта. Логично ли помочь в таком случае включить стадион Слуцкого в программу по закладке искусственного газона? На мой взгляд, да, потому что таким организациям это ничего не стоит. Но если мы вдруг увидим, что и здесь на Слуцкого махнут рукой, будет понятно, что все разговоры, которые ведутся властями относительно спортивной отрасли, — это пустые слова».

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Только вот откликнутся ли чиновники на это предложение? Не думаю. Сейчас футбольная школа обходится Леониду Слуцкому примерно в 10 млн руб. в год. И если кто-то думает, что в нашей стране детский футбол — это большой бизнес, то вот вам расценки одной из известных и дорогих детских платных школ столицы: «По стоимости получается 6 тыс. руб. в месяц. В дальнейшем у каждого ребенка появится возможность отправиться в школу “Спартака”, “Локомотива” и ЦСКА. У нас с ними заключены договоры, поэтому в дальнейшем ребенок может претендовать на одну из этих школ».

А вот то, как тратятся в детских футбольных школах бюджетные деньги, — отдельная песня. История взаимоотношений «Ротора» и школы Слуцкого — яркая иллюстрация неадекватного поведения спортивных руководителей. То они пытались не пустить ребят на сборы в Голландию, то отменяли тренировки, потому что поля вдруг оказывались заняты. Собственный стадион решит все подобные проблемы. А время рассудит, кто в этой ситуации был прав.

Любопытно, что новый детский стадион будет именоваться «Бомбонера». Такое название носит легендарный стадион в аргентинском Буэнос-Айресе, на котором играет не менее легендарный клуб «Бока Хуниорс».