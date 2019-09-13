Обыски по делу ФБК в Краснодаре прошли без задержаний

На вчерашних обысках по делу Фонда борьбы с коррупцией у сторонников Алексея Навального была изъята оргтехника, телефоны и даже чеки на поставку воды. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил краснодарский адвокат Алексей Аванесян.

«Обошлось без задержаний. Изъяли оргтехнику, статистику футбольных матчей, чеки на поставку воды. Допросили, отпустили», - сказал защитник.

Напомним, вчера, 12 сентября, в Краснодаре начались обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией. Некоммерческая организация создана Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу. Аналогичные обыски прошли в десятке городов страны (в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске и других). Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом, которое было возбуждено в начале августа СК РФ. По версии следствия, ФБК и его сотрудники в период с 2016 по 2018 годы получили около 1 млрд руб. в иностранной валюте. По мнению следователей, средства были приобретены преступным путем.

Дмитрий Михеенко