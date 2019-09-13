Новые веяния

Новый женский аромат Yves Saint Laurent Libre, который можно назвать трибьютом всех начинаний известного модного дома, сегодня официально появился в России. «Коммерсантъ Стиль» узнал подробности запуска.

Фото: FLORIAN JOYE

Аромат, как и положено творению марки YSL, выглядит убедительно модно. Флакон разрабатывала дизайнер Сюзан Дальтон, известная своими работами для мужских ароматов компании. С ее легкой руки логотип марки, который называется «Cassandre», повторяет наклон флакона, он прикреплен к стеклу и виден с любого ракурса. Внутри — аромат, пирамида которого построена на противоречии женских и мужских нот. Это, по сути, свободная интерпретация мужской парфюмерной классики, с лавандой в главной роли. Одна из мастер-парфюмеров, Анн Флипо придумала соединить в женском аромате мужские парфюмерные традиции — точно так же, как Ив Сен-Лоран когда-то превратил мужской смокинг в женский костюм. Карлос Бенаим, ее коллега по запуску, говорит: «Новизна идеи, предложенной Анн, состояла в том, чтобы соединить его с невероятно женственными чувственными и сочными нотами, такими как цветы апельсина. Именно такое сочетание делает аромат уникальным. Мы первые, кто решился обыграть этот дуализм».

И конечно, лицо аромата, певица Дуа Липа, без сомнения, отлично отражает весь этот дух бунтарства. Ее уже назвали лидером следующего поколения, поэтому попадание в философию запуска получилось идеальное.

Libre начал продаваться в августе этого года сначала в США на официальном сайте Yslbeauty.com, а затем в магазинах Америки и в Европе. Отраслевые источники предсказывают, что Libre обеспечит розничные продажи в размере $280 млн в первые 12 месяцев своего появления и что аромат может войти в пятерку лучших в мире в течение ближайших трех лет. Сегодня парфюмерная франшиза YSL занимает пятое место в категории престижных ароматов и четвертое — в нише люксовых женских ароматов. Из них Black Opium занимает седьмое место, а Mon Paris — одиннадцатое. По данным NPD Group, американской компании по изучению рыночной конъюнктуры, среди мужских ароматов в мире Y занимает четвертое место.

Ирина Кириенко