Депутаты гордумы изучили программы развития культуры и молодежной политики

Елена Неганова отметила, что город Пермь является признанной в России площадкой для проведения различных концертов, спектаклей, выставок и фестивалей. В городе действуют 39 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. В рамках программы «Культура города Перми» предусмотрено расширение спектра услуг в сфере культуры, в частности создание модельных библиотек, повышение качества и доступности мероприятий, приведение в нормативное состояние Театра юного зрителя, дома Мешкова и дачи Синакевича. Программа также учитывает подготовку и празднование 300-летия основания города Перми и создание ледового комплекса на трех кварталах эспланады в этом году.

Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов интересовался, учтен ли в документе рост заработной платы работников культуры. Елена Неганова подтвердила, что это предусмотрено национальным проектом «Культура» и заложено в бюджет программы.

Успешное социально-экономическое развитие города во многом зависит от того, насколько молодежь идентифицирует себя с родным городом и связывает с ним жизненные перспективы. На это направлена муниципальная программа «Молодежь города Перми». В рамках программы продолжится реализация проектов «Отряды мэра» и «Место силы», получит поддержку конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю», «Центр патриотического воспитания», а в 2020–2022 годах будет реконструировано и приведено в нормативное состояние МАУ «Дворец молодежи», где ежегодно проходят городские, региональные, федеральные и международные мероприятия, работают детские и молодежные творческие коллективы и общественные объединения. Запланирована реализация проектов «Культурный десант» и «Центр добровольчества».

«Город развивается и меняется, для молодежи создано столько пространств для танцев, спорта, культурного досуга, и это классно! Мы должны приложить все усилия, чтобы продолжать работу в том же духе», – подчеркнул депутат Василий Кузнецов.