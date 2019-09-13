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Минобороны РФ самовольно строило на территории Анапы очистные сооружения

В ходе совещания под председательством прокурора Краснодарского края Сергея Табельского было озвучено, что Министерство обороны РФ самовольно строило на территории поселка Сукко в Анапе очистные сооружения канализации.

По данным надзорного ведомства, особое внимание было уделено администрации Анапы в связи с незаконным строительством объектов гостиничного сектора, а также несанкционированного сброса сточных вод в водные объекты и обеспечению отвечающего экологическим стандартам водоотведения в границах муниципалитета.

Сообщается, что Анапа является курортом федерального значения, а река Сукко расположена в границах I и II зон горно-санитарной охраны, вследствие чего сброс сточных вод в реку запрещен, что не позволяет внедрять современные технологии по очистке стоков.

Василий Хитрых


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