A Bathing Ape и Wilson выпустили теннисную коллекцию

Японский стривир-бренд A Bathing Ape, популярный у хайпбистов и рэперов всего мира, и американский производитель спортивных товаров Wilson представили совместную теннисную коллекцию. Wilson — крупнейший игрок на мировом рынке спорт-инвентаря для тенниса. Поэтому центром коллаборации стала ракетка, рукоять которой покрыта фирменным камуфляжным принтом Bape Camo, и коллекционный набор официальных мячей Открытого чемпионата США по теннису с логотипом Ape Head. В капсулу также вошли футболка, напульсник и повязка на голову.

Коллекция A Bathing Ape и Wilson эксклюзивно представлена в ЦУМе в мужском концептуальном пространстве ON_TSUM, расположенном на 2-м этаже department store.