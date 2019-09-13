«Рубин» заработал на продаже футболистов €136,5 млн за 10 лет

Казанский «Рубин» занял второе место среди клубов России по заработку на продаже футболистов за последние десять лет. На этом команда заработала €136,5 млн, говорится в исследовании портала Sports.ru.

Больше всех заработал здесь питерский «Зенит» (€221,6 млн). Тройку лидеров замкнул ЦСКА с €133 млн.

При этом по тратам на игроков за последние десять лет казанский «Рубин» занял третье место. Клуб потратил на трансферы €184,1 млн. Здесь лидером также стал «Зенит» (€438,8 млн). Второе место занял «Спартак» (€262,1 млн).

В рейтинге прибыльности клубов России «Рубин» стал вторым. При этом он показал наименьшую убыточность (-€47,7 млн). Единственной командой, которая заработала больше, чем потратила, стал ЦСКА (+€25,1 млн). У идущего на третье месте «Локомотива» показатель составил - €62,14 млн.

"Ъ-Казань"