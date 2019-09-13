На замену аварийного водопровода в Шахтах выделят 10,7 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области на замену аварийного водовода в Шахтах направили 9,2 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора региона. Еще около 1,7 млн руб. выделит муниципалитет. На эти деньги город закупит материалы для замены почти 3 км аварийного водовода по ул. Горняцкой.

Ремонт участка сети от ул. Шевцовой до ул. Дувановских резервуаров будет выполнен в два этапа. В этом году будут для работы приобретут все необходимые комплектующие, в том числе полиэтиленовые и стальные трубы различных диаметров. В 2020 году шахтинский филиал управления ремонта систем водоснабжения выполнит монтажные работы. Закончить ремонт водовода подрядчик планирует в апреле 2020 года.

Дарья Голякова