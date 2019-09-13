Российский бренд AGREEG выпустил коллекцию «Как я провел лето»

Российский бренд AGREEG вдохновился романтикой школьных лет и назвал осеннюю коллекцию на манер сочинений по русскому языку «Как я провел лето». От сезона к сезону создавая современный капсульный гардероб, дизайнер Аримина предложила модели, подходящие для эффектных осенних образов. Основу коллекции составили платья: прямые с глубоким вырезом на спине в двух цветах, платье-рубашка, платье-жакет. Цветовая гамма соответствует сезону и представляет собой сочетание природных глубоких оттенков: дымчатый серый, пастельные бежевый и кофейный, а также оттенки синего и небесного голубого.