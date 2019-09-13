Операционная прибыль «Альфа-банка» в Петербурге за полгода составила около 9 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года операционная прибыль филиала «Альфа-банка» в Петербурге составила порядка 9 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился до 115 млрд руб. О этом говорится в материалах финансовой отчетности кредитной организации за шесть месяцев текущего года.

Общий объем средств на счетах клиентов за январь-июнь превысил 202 млрд руб., что на 43% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Средства юрлиц выросли более чем в полтора раза — до 95 млрд руб., физических лиц (депозиты и текущие счета) — на 27%, достигнув 107 млрд руб.

На 1 июля 2019 года корпоративный кредитный портфель банка составил порядка 76,5 млрд руб. Кредитный розничный портфель филиала «Альфа-банка» в Петербурге увеличился в 1,5 раза —до 38,8 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в структуру «Альфа-банка» официально вошел петербургский «Балтийский банк», в течение нескольких последних лет находившийся под его санацией.