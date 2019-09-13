В Нижегородской области могут построить завод по переработке технической конопли

ООО «Нижегородские волокна конопли» планируют построить в Пильнинском районе Нижегородской области крупнейшее в России промышленное производство продукции из технической конопли. Объем инвестиций оценивается более чем в 1 млрд руб., из них собственные средства компании составляют 80 млн руб., остальное – привлеченные средства. Информация содержится в законопроекте об утверждении соответствующего инвестиционного соглашения, которое рассмотрит 18 сентября профильный комитет законодательного собрания региона.

Предполагается, что пенько-перерабатывающий завод выращенную в Пильнинском районе техническую коноплю и производить костру, тонкое волокно и котонин. Последний в России сейчас не производится. Объем производства составит более 12,5 тыс. т ежегодно. Предприятие полного цикла будет построено «с нуля», инвестор закупит новое оборудование и внедрит технологию производства волокон конопли на тканые и нетканые материалы. На заводе будет создано 47 новых рабочих мест.

В связи с этим «Нижегородские волокна конопли» просят предоставить льготы по налогу на имущество на сумму 21,4 млн руб. с 1 января 2020 года по конец 2024 года. Эффект для консолидированного бюджета региона составит 22 млн руб. с учетом НДФЛ. По окончании предоставления льгот и при выходе на проектную мощность сумма налоговых поступлений составил 4,6 млн руб. с НДФЛ ежегодно.

Ранее этот проект был признан приоритетным президиумом совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области, однако с того момента вырос объем инвестиций в проект. Теперь вопрос о предоставлении льгот предприятию рассмотрят депутаты парламента.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нижегородские волокна конопли» было зарегистрировано в Нижегородской области в 2016 году. Уставный капитал составляет 80 млн руб., основной вид деятельности – выращивание волокнистых прядильных культур. Генеральным директором является Андрей Полякин. 42,5% компании принадлежат Юлии Аржановой, 20% – Евгению Писареву, 17,5% – Софии Афанасьевой, по 7,5% – Тимофею Федорову и Борису Щурову, еще 5% принадлежат Юрию Белову.

Анастасия Еремина