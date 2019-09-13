Вячеслава Буркова снова восстановили на работе

Большесосновской районный суд признал незаконным и отменил решение земского собрания об отставке главы муниципалитета Вячеслава Буркова. Об этом господин Бурков сообщил в своем Facebook.

«Я вновь полноправный глава Большесосновского района,— написал Вячеслав Бурков.— Публично обращаюсь к депутатам: хватит воевать, давайте вместе работать для наших жителей, пора убрать эмоции в сторону!»

Напомним, земское собрание Большесосновского муниципального района приняло решение об удалении главы муниципалитета Вячеслава Буркова в отставку в конце августа. Народные избранники считают, что господин Бурков не исполнял обязанности по решению вопросов местного значения в течение трех и более месяцев. Сам Вячеслав Бурков считает это решение «незаконным и необоснованным» и обратился в суд, чтобы оспорить его.

Это уже вторая попытка депутатов отправить господина Буркова в отставку. На внеочередном пленарном заседании 7 июня это решение было принято при одном голосе против. Тогда народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Господин Бурков с решением представительного органа не согласился и обратился в Большесосновский районный суд. Суд признал незаконным и отменил решение земского собрания. После этого земсобрание обратилось с апелляцией в Пермский краевой суд. Однако решение нижестоящего суда было оставлено в силе.