В Воронежской области в 2019 году вдвое снизилось число лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Воронежской области произошло 22 лесных пожара на площади 46,4 га — вдвое меньше, чем в 2018 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник главного управления МЧС по региону Александр Кошель. По его словам, в прошлом году на середину сентября лесных пожаров насчитывалось уже 57. При этом, по словам господина Кошеля, выросло число загораний сухой травы — с 1694 до 1734.

Главной причиной возникновения ландшафтных пожаров остается человеческий фактор. «Кто-то на шашлык съездил, кто-то траву решил пожечь, с мусором побороться»,— отметил господин Кошель. Сейчас на территории 12 районов Воронежской области действует пятый класс пожарной опасности, в остальной части региона — четвертый.

Олег Мухин