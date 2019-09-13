Донские медучреждения более чем вдвое снизили затраты на утилизацию медотходов

Медицинские учреждения Ростовской области снизили затраты на проведение обеззараживания и последующей утилизации медицинских отходов, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская в ходе семинара, посвященного утилизации медотходов, который прошел в Ростове 13 сентября. По словам министра, затраты удалось снизить благодаря запуску в 2017 году централизованной схемы вывоза отходов.

«Централизованная схема утилизации предусматривает, что медицинские учреждения не занимаются сортировкой и обеззараживанием отходов — их задача поместить их в контейнеры, предоставленные подрядчиком, который обеспечивает вывоз медотходов и их последующую утилизацию,— пояснила госпожа Быковская. — Практика показала, что отсутствие расходов на химические средства для обеззараживания, оплату труда персонала и соответствующие природоохранные мероприятия привело к снижению затрат медицинских учреждений на утилизацию медицинских отходов».

Слова министра подтверждают руководители медучреждений. Главный врач областной детской клинической больницы (ОДКБ) Светлана Пискунова сообщила, что в настоящее время ежегодные затраты больницы на утилизацию медотходов класса «Б» составляют 2,25 млн рублей. До прошлого года включительно ОДКБ выполняла эти работы самостоятельно, что обходилось вдвое дороже, добавила госпожа Пискунова. Аналогичный результат получила ЦРБ Зимовниковского района, сообщил ее главврач Николай Канцуров. Дом ребенка № 4 сократил затраты на утилизацию в 2,5 раза, заявила главврач учреждения Ольга Гришина.

Все три перечисленных учреждения заключили договоры на утилизацию медотходов с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Данная компания применяет для обеззараживания отходов высокотемпературный пар, благодаря чему возможна извлечение из них пластика для повторной переработки. По словам гендиректора предприятия Виктора Сагаля, сейчас компания утилизирует около 400 тонн медотходов в год, что составляет 10–15% его проектной мощности. На повторную переработку отправляется около 7% обеззараженных отходов, при этом их собственники — медучреждения могут получать за счёт рекуперации дополнительный доход. В частности, ОДКБ выручает таким образом около 100 тыс. рублей в год.

Павел Лысенко